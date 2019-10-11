Названа причина срыва сроков капитальных ремонтов в Курске

ТАКТ".В областном фонде капитального ремонта объяснили, почему работы в домах Курска выполняются частично и не в срок. Причина, отмечают, в несогласованности жильцов в вопросе объемов и видов работ. На согласование уходит много времени, поэтому подрядчики приступают к ремонту с опозданием. Ярким примером называют дом №3 по улице Садовой, о котором недавно сообщал телеканал "
В фонде капитального ремонта обратили внимание на сюжет канала о доме №3 по улице Садовой. Работы там начались с большой задержкой, а их объем весьма скромный. Назвать эту деятельность капитальным ремонтом сложно - жаловались жители. Удивлялись, что работы по фасаду будут проведены лишь на одной стене. Кроме того, ошибка, допущенная подрядчиком, привела к затоплению верхнего этажа здания. Директор фонда капремонта прокомментировал задержку работ и возможный срыв сроков их выполнения.
Артур Иванов, генеральный директор фонда капитального ремонта: «На первых этапах мы от собственников не получили протокол. То есть не могли понять того, что собственники хотят видеть. Часть колировки фасадов, часть конструктивных элементов, что делать с внешней стеной, которая выходит на внешнюю сторону улицы Садовая и т.д. В связи с этим подрядная организация не приступала к работам. До сих пор собственники не определили, что они хотят видеть. Мы собираем группу активных жителей, проговариваем с ними все вопросы, а на следующий день приходит уже другая группа и не соглашается с мнением первой. Мы до сих пор не имеем уполномоченного лица от жильцов. Некоторые говорят, что они уполномочены представлять интересы собственников, но официально этому подтверждения нет. Это еще один из факторов несвоевременного выполнения работ».
Дом на Садовой, не единственный, где капитальный ремонт производиться частично, а также с задержкой, из-за чего сроки сдачи могут быть нарушены. Причина, отмечают в фонде, зачастую все та же.
Артур Иванов, генеральный директор фонда капитального ремонта: «В фонде принят отдельный приказ, где за каждой организацией, за каждым таким домом отстающим от графика, мы закрепили специалиста. Он в каждодневном режиме взаимодействует с собственниками. Люди знают их телефоны, могут задать свой вопрос, могут увидеть этих специалистов в течение часа или двух».
Что же касается ошибок, допущенных при проведении работ, то по ним делаются выводы - уверяют в фонде. Так, по факту затопления верхних этажей по дому на улице Садовой составлены акты, подрядчику рекомендовано оперативно компенсировать ущерб за свой счет. Исполнители работ вину признают, обещают исправиться.
Михаил Михеев, генеральный директор подрядной организации: «Я понимаю волнение жильцов, ведь они переживают за свой дом. Спасибо за их сигналы. В данном случае нами были допущены какие-то ошибки, но все это учтено, все будет устранено в ближайшее время. Пусть никто не волнуется. Выполним все взятые на себя обязательства».
Рабочих в доме № 3 на улице Садовой стало больше. Интересуемся, удовлетворены ли жители реакцией на проблему, которую они вынесли в публичную плоскость. С тем, что задержка связана с их неорганизованностью - не согласны. А тем, что работы стали вестись активнее, довольны лишь частично.
Любовь Татаренкова, старшая дома №3 по улице Садовая: «Мы, с одной стороны, довольны. Потому что реакция всколыхнула общественность, всколыхнула тот же фонд капитального строительства. Работы активизировались. Но, сейчас мы недовольны тем, что в ближайшие две недели нам хотят впихнуть все, что можно было сделать за три месяца. Вы сами видите - льет дождь, а работы идут. Да, людей пригнали, но ведь идет дождь. Вчера это делалось до 9 вечера с фонариком. Такой работой мы не довольны».
Названа причина срыва сроков капитальных ремонтов в Курске
Виноваты сами жильцы