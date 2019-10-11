Для всех клиентов ПСБ заработал сервис оплаты по QR-коду

Система быстрых платежей вполне может считаться одним из наиболее удобных инструментов для совершения расчётов.

«Ключевой задачей Промсвязьбанка, наряду с другими, можно назвать предпринимаемые им меры по развитию дистанционных сервисов и последующей цифровизации банковского обслуживания. В связи с этим неудивительно, что Система быстрых платежей легко заняла свою нишу в экосистеме нашего финансово-кредитного учреждения. Этот сервис выгоден обеим сторонам: как клиентам, так и Промсвязьбанку», – рассказал эксперт.

Российская финансово-кредитная государственная организация Промсвязьбанк проинформировала своих клиентов о том, что для всех них со вчерашнего дня доступен сервис, посредством которого они могут совершать оплату через QR-коды. Зачисление денег со счёта покупателя на таковой юридического лица осуществляется не позже чем через 15 секунд после того, как в мобильном банке появится подтверждение факта совершения перевода средств.Для запуска данного сервис была задействована Система быстрых платежей (СБП), а сам он добавлен в приложение для мобильных телефонов под названием PSB-online. В ПАО «Промсвязьбанк» напомнили клиентам – своим и потенциальным – о том, что финансово-кредитное учреждение подключилось к СБП в числе первых в России, а именно в феврале нынешнего года.Около месяца назад ПАО Промсвязьбанк одновременно с официальным запуском данного сервиса организовал также оплату и приём платежей через QR-шифры внутри одной и той же финансово-кредитной организации. Как отметил Сергей Малышев, занимающий в госбанке должность главы цифрового и розничного предпринимательства, Система быстрых платежей вполне может считаться одним из наиболее удобных инструментов для совершения расчётов, которым можно пользоваться теперь даже и тогда, когда ранее не было возможности применить банковскую карту.Стоит также отметить, что сама процедура оплаты покупок посредством QR-кода элементарная: для этого нужно зайти в мобильное приложение Промсвязьбанка, выбрать пункт «Оплатить через СБП», после чего необходимо отсканировать динамический QR-код, а затем – сделать подтверждение проделываемой операции. Абсолютно все покупки получают собственные индивидуальные шифры, в них в скрытой форме содержатся сведения о продавце, названии приобретённого товара / услуги, цене.