В Курской области бюджеты муниципальных образований получат дополнительно 300 миллионов
Дотации получат 23 муниципальных района, 5 городских округов и 239 поселений
Так, на решение вопросов местного значения направят 300 миллионов рублей. Дотации получат 23 муниципальных района, 5 городских округов и 239 поселений.
Дотации муниципалы получат до конца октября, рассказали в областном комитете финансов. Они смогут направить их на решение первоочередных задач, в том числе на повышение зарплат работникам муниципальных учреждений, благоустройство территорий, а также на софинансирование региональных проектов.