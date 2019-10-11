В Курской области бюджеты муниципальных образований получат дополнительно 300 миллионов

Дотации получат 23 муниципальных района, 5 городских округов и 239 поселений

Муниципальным образованиям Курской области окажут дополнительную финансовую поддержку. Такое решение принял губернатор Роман Старовойт при уточнении областного бюджета.Так, на решение вопросов местного значения направят 300 миллионов рублей. Дотации получат 23 муниципальных района, 5 городских округов и 239 поселений.Дотации муниципалы получат до конца октября, рассказали в областном комитете финансов. Они смогут направить их на решение первоочередных задач, в том числе на повышение зарплат работникам муниципальных учреждений, благоустройство территорий, а также на софинансирование региональных проектов.