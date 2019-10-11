Цифровой провал. В Курске, накануне перехода на "цифру", в домах стали исчезать антенны

ТАКТ". Таким образом, цифровое телевещание, которое должно быть запущено 14 октября, для многих будет недоступно.Непросто идет капитальный ремонт в домах областного центра. Так жители домов на улице Льва Толстого жалуются на недоделки, работы в темное время суток, а с недавнего времени еще и на пропажу телевизионных антенн, сообщает телеканал "
Улица Льва Толстого, 5а. Жители четырехэтажки не в восторге от работ по капитальному ремонту. Надежды, говорят, были большие, но они разбились о действительность.
Наталья, жительница дома №5а по Улице Льва Толстого: «Тяжело идет, очень тяжело. Все начато, хорошие задумки, а в итоге - недоделки. Когда у нас висел баннер - мы радовались. Но, увы. Водостоки - вода течет по стенам. Внизу дырки в подвалах. Нигде не заделаны. Форточки поставили, а там дырки. Выдувает все».
Не нравится людям и то, что работы проводятся в темное время суток. Что запрещено. Так, в темноте, случился инцидент с участием автовышки. В результате пострадали гаражи. Руководитель строительной бригады не отрицает, что сложности имеют место, однако настроений жильцов не разделяет.
Артем Мартиросян, руководитель строительной бригады: «В данном доме остались у нас подвальные работы, еще кое-что доделываем. И водосточную систему, на которую углов не хватило. Да, это наше тоже упущение. Потому что заказали коричные, а они привезли красные углы. Сейчас перезаказали, сегодня обязательно привезут. А вчера в позднее время работали потому, что у нас вышка освободилась в 8 часов. Мы ставили желоб. Это единственное, что мы вчера делали».
Очень неприятной неожиданностью стало исчезновение антенн накануне перехода страны на цифровое телевещание. Дома на улице Льва Толстого расположены в низине, сигнал поступает слабый. Без антенны на крыше многие оказались в информационном вакууме.
Наталья, жительница дома №5а по Улице Льва Толстого: «У нас низко дом стоит, у нас ничего не берет. Постоянно идут помехи».
Кто вырезал антенны и куда унес - неизвестно. Рабочие свою причастность категорически отрицают.
Артем Мартиросян, руководитель строительной бригады: «Насчет антенн, то мы к ним отношения не имеем. Мы разобрали кровлю, сделали. У людей все работало. Нам сказали снять и положить внутрь. Мы сняли и положили. Весь демонтированный материал отдается жителям. У нас есть акты о демонтированном материале».
Ход выполнения работ в домах на улице Льва Тольстого проинспектировал руководитель фонда капремонта, а также начальник технического надзора. Особых нарушений не выявили.
Николай Блоха, начальник отдела строительного контроля: «Все в рабочем режиме, сроки соблюдаются. По работам если есть какие-то замечания, то их подрядчик устраняет своевременно. Касательно работ в темное время суток, то, специалистами технадзора будет проведено расследование и применены соответствующие меры к подрядчику».
Вместе с тем остается неясным - смогут ли жители ряда домов по улице Льва Толстого смотреть цифровое телевидение.
Цифровой провал. В Курске, накануне перехода на "цифру", в домах стали исчезать антенны
Без антенны на крыше многие оказались в информационном вакууме