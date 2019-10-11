Олег Радин со школьниками посетил курский пожарный музей

Галерист пришел в компании с юными воспитанниками школы №27 им. А. Дейнеки, а также в сопровождении с руководителем детской картинной галереи Валерием Цымбуловым

Сегодня пожарно-спасательный музей Противопожарной службы Курской области посетил художник Олег Радин. Галерист пришел в компании с юными воспитанниками школы №27 им. А. Дейнеки, а также в сопровождении с руководителем детской картинной галереи Валерием Цымбуловым.Встреча для школьников получилась интересной и познавательной. Ребята с любопытством рассматривали экспонаты музея и фотографировались в касках пожарного. Поговорили и на серьезные темы – как вести себя в случае пожара и куда обращаться, если произошла беда.Знаком с пожарной тематикой и сам художник Олег Радин. Прадед галериста трудился в огненной профессии. Экспозицию музея пополнили эксклюзивные фотографии, которые сохранил художник. Снимки он подарил музею на 220-летний юбилей пожарной охраны Курской области. Вот и сегодня пришел не с пустыми руками. В подарок методистам Центра противопожарной пропаганды Олег Михайлович вручил свою книгу.– К пожарным у меня особое отношение, как к людям героической профессии. В этот день мы пришли на экскурсию со школьниками художественных классов не случайно. Сегодня мы объявляем о начале выставки-конкурса под названием «Профессия пожарного». Мы приглашаем к участию всех желающих, а лучшие работы подарим музею» – отметил в завершении встречи Олег Радин.