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«Большой курган» в Курской области защитили охранной зоной

Там обитают редкие виды животных и растений, многие из них занесены в Красную книгу России
«Большой курган» в Курской области защитили охранной зоной

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Территорию вокруг памятника природы регионального значения «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы» в Поныровском районе защитили охранной зоной. 

Перед этим территорию будущего памятника природы и прилегающую территорию обследовали сотрудники регионального комитета экологической безопасности и природопользования и представители КГУ. 

Площадь охранной зоны - около 15 га. Общая площадь памятника природы с охранной зоной насчитывает более 176 га. Эта территория отличается широколиственным лесом, опушечными сообществами, лугами и болотами. Там обитают редкие виды животных и растений Курской области, многие из них занесены в Красную книгу России.

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