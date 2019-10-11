«Большой курган» в Курской области защитили охранной зоной

Там обитают редкие виды животных и растений, многие из них занесены в Красную книгу России

Территорию вокруг памятника природы регионального значения «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы» в Поныровском районе защитили охранной зоной.Перед этим территорию будущего памятника природы и прилегающую территорию обследовали сотрудники регионального комитета экологической безопасности и природопользования и представители КГУ.Площадь охранной зоны - около 15 га. Общая площадь памятника природы с охранной зоной насчитывает более 176 га. Эта территория отличается широколиственным лесом, опушечными сообществами, лугами и болотами. Там обитают редкие виды животных и растений Курской области, многие из них занесены в Красную книгу России.