В Курске три управляющие компании оштрафовали почти на миллион за неготовность к зиме
Сегодня станет тепло во всех домах
Однако, в Курске есть нерадивые управляющие компании, допустившие при подготовке домов к зиме грубые нарушения лицензионных требований – их специалисты не провели промывку и опрессовку систем отопления в многоквартирных домах. Три «управляйки» уже оштрафовали на общую сумму 950 тысяч рублей, ещё в 12 «управляйках» и 40 ТСЖ проведут проверки. Если придётся наказать управляющую компанию повторно, она может лишиться части домов, а впоследствии и лицензии, отметил начальник региональной госжилинспекции Игорь Афонькин.
В государственной жилищной инспекции работает телефон «горячей линии»: 74-70-42, туда следует звонить, если на обращения не реагируют в управляющей организации, а также по вопросам, связанным с подключением тепла. «Горячая линия» работает с 8 утра до 6 вечера, включая выходные дни.
Работа по подключению тепла в жилые дома близится к завершению. Сегодня станет тепло во всех домах. Если такого не случится, можно обращаться в администрацию.
Напомним, с началом отопительного сезона не обошлось без аварий на ветхих участках теплосетей. Одна из них случилась в первый день подачи тепла на пересечении улиц Ленина и Кати Зеленко, другая - в районе улицы Аэродромной. Их оперативно устранили. Сегодня теплоэнергетики ремонтируют участок теплосети по улице 50 лет Октября, неподалёку от автовокзала.