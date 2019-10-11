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В Курске три управляющие компании оштрафовали почти на миллион за неготовность к зиме

Сегодня станет тепло во всех домах
В Курске три управляющие компании оштрафовали почти на миллион за неготовность к зиме

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К концу дня 10 октября из 2023 многоквартирных домов с центральным отоплением тепло начали подавать в 1890 домов, это около 94 %. Объекты социального назначения подключены все. Об этом сегодня сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Алексей Дедов на брифинге. По его словам, коммунальные организации и поставщики ресурсов справились со всем комплексом мероприятий по подготовке к отопительному сезону в запланированные сроки. Вся ответственность за отсутствие сегодня в отдельных многоэтажках тепла полностью лежит на управляющих организациях.

Однако, в Курске есть нерадивые управляющие компании, допустившие при подготовке домов к зиме грубые нарушения лицензионных требований – их специалисты не провели промывку и опрессовку систем отопления в многоквартирных домах. Три «управляйки» уже оштрафовали на общую сумму 950 тысяч рублей, ещё в 12 «управляйках» и 40 ТСЖ проведут проверки. Если придётся наказать управляющую компанию повторно, она может лишиться части домов, а впоследствии и лицензии, отметил начальник региональной госжилинспекции Игорь Афонькин.

В государственной жилищной инспекции работает телефон «горячей линии»: 74-70-42, туда следует звонить, если на обращения не реагируют в управляющей организации, а также по вопросам, связанным с подключением тепла. «Горячая линия» работает с 8 утра до 6 вечера, включая выходные дни.

Работа по подключению тепла в жилые дома близится к завершению. Сегодня станет тепло во всех домах. Если такого не случится, можно обращаться в администрацию

Напомним, с началом отопительного сезона не обошлось без аварий на ветхих участках теплосетей. Одна из них случилась в первый день подачи тепла на пересечении улиц Ленина и Кати Зеленко, другая - в районе улицы Аэродромной. Их оперативно устранили. Сегодня теплоэнергетики ремонтируют участок теплосети по улице 50 лет Октября, неподалёку от автовокзала.
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