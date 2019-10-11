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В Курске завершаются дорожные работы

Подрядчиков, не уложившихся в срок, ждут штрафы
В Курске завершаются дорожные работы

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В Курске завершаются дорожные работы. Они велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Большую часть объектов удалось выполнить в срок – до 10 октября, сообщают в областной администрации. На 30 улицах уложен верхний слой асфальтобетона, на 19 - нанесена разметка. 

Остался минимальный объём работ. Исходя из погодных условий верхний слой асфальтобетонного покрытия уложат на улице Бочарова, а также до конца недели нанесут дорожную разметку на оставшихся 12 улицах города. 

Подрядчиков, не уложившихся в срок, ждут штрафы. 

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске ремонтировали 31 улицу, привели в нормативное состояние более 51 километра автодорог. Площадь ремонта составила 689,5 тыс. м².

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