В Курске завершаются дорожные работы
Подрядчиков, не уложившихся в срок, ждут штрафы
Остался минимальный объём работ. Исходя из погодных условий верхний слой асфальтобетонного покрытия уложат на улице Бочарова, а также до конца недели нанесут дорожную разметку на оставшихся 12 улицах города.
Подрядчиков, не уложившихся в срок, ждут штрафы.
Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске ремонтировали 31 улицу, привели в нормативное состояние более 51 километра автодорог. Площадь ремонта составила 689,5 тыс. м².