В понедельник в Курской области отключат аналоговое вещание

Малоимущие куряне могут получить денежные компенсации за покупку цифровых приставок

В понедельник, 14 октября в Курской области отключат аналоговое вещание. Этому событию предшествовала тщательная подготовка.На базе МФЦ работала горячая линия. Как сообщили в комитете цифрового развития и связи Курской области, с апреля сотрудники приняли более 1700 звонков, из них более 1 400 – заявки на подключение. Переходить на "цифру" в области помогали 368 волонтёров, которые с начала года подключили к цифровому телевидению более 1 600 домов.Малоимущие куряне могут получить денежные компенсации за покупку цифровых приставок. Пока этим правом воспользовались только 63 жителя.Напомним, Курская область один из первых в стране приступила к переходу на цифровое вещание. С 2009 года работает первый мультиплекс с охватом более 98,3% населения. В конце 2017 года в тестовом режиме был включён второй мультиплекс, охват которого составляет более 97,5% населения области.