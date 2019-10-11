Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»

Программа форума длилась весь день и включила массу полезных лекций

г. Воронеж, 11 октября 2019 года. Бизнес-форум «Своё дело», организованный Сбербанком, состоялся на площадке Event Hall вВоронеже. Участие в одном из главных событий сферы предпринимательства приняли представители малого бизнеса столицы Черноземья. Своими секретами мастерства с ними поделились известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области построения эффективных команд и персонального развития Владимир Герасичев, а также другие спикеры.Мероприятие открыла заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Наталья Дёмина, отметив, что для всех участников форум стал хорошей возможностью инвестиций в собственное образование.Программа форума длилась весь день и включила массу полезных лекций. Важной частью мероприятия и, пожалуй, его главнойособенностью стал разбор реальных кейсов двух воронежских компаний. В формате ток-шоу герои поделились своими проблемами и получили уникальные советы от экспертов, которые могут применяться для развития бизнеса и остальных участников форума.Через два месяца съемочная группа вернется повторно к этим предпринимателям и в финальном сюжете покажет, насколько советы спикеров помогли росту эффективности их бизнеса.- Многое всегда зависит от настроя, с каким люди приходят на подобные мероприятия, от их внимательности, от того, что они сделают потом, - сказал Игорь Манн. – Такие форумы, конечно же, полезны, но успех – всегда в руках самого предпринимателя. Сбербанк делает большое дело в том, что дает слушателям нужные инструменты.– Очень часто люди приходят на такие мероприятия в формате развлечения, в последнее время и сама индустрия этому способствует, - отметил Владимир Герасичев. – Интересны не только знания, но и entertainment, легкость, красота. В этом мероприятии, на мой взгляд, получился очень хороший сплав всех этих качеств.Также для участников форума выступили эксперт в области финансов Михаил Смолянов, специалист в сфере продаж Вадим Дозорцев и эксперт интернет-маркетинга Алексей Иванов.- Никогда раньше я не бывал на мероприятиях, где вот так детально разбирали бы реальные бизнесы, причем со всех сторон – стратегия, позиционирование, бренд, сайт, - рассказал участник форума Роман Анисимов. – А выступления спикеров стали настоящим подарком. Рад, что в нашем городе проходят форумы такого высокого уровня.