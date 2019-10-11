Сергей Наумов уличил Василия Уткина в самопиаре и заступился за «Зенит»
Он посоветовал Уткину найти занятие по душе и перестать «обижаться» на Канделаки.
В интервью РИА LIVE24 он назвал умозаключения блогера сложными для восприятия, уличив Уткина в самопиаре.
«Нельзя видеть во всем негатив. Где Ваш искрометный юмор, Василий, за который мы в Вас так любили?», - задался вопросом эксперт.
Наумов сожалеет, что столько лет Уткин блистательно комментировал матчи, а зетам «скатился до постоянных оскорблений» коллег.
«Это выглядит некрасиво и не солидно… Пиариться надо с умом...», - написал медиатехнолог на своей странице в соцсети.
Он посоветовал Уткину найти занятие по душе и перестать «обижаться» на Канделаки.
«Вы гораздо больше нравились мне как футбольный эксперт, а не личный критик Канделаки. Хватит, коллега. Забудьте Вы уже про нее», - попросил Наумов.
Также он рекомендовал Уткину не нападать на «Зенит», пожелав блогеру побольше позитива и перестать критиковать всех подряд.
«Мне как болельщику «Зенита» наскучило читать эти эмоциональные выпады. Сплошной негатив. Надоело. Неинтересно», - резюмировал Наумов.
Хотелось бы оценивать мастерство Уткина как комментатора, а не как личного критика Канделаки, добавил эксперт.