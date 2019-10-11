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Сергей Наумов уличил Василия Уткина в самопиаре и заступился за «Зенит»

Он посоветовал Уткину найти занятие по душе и перестать «обижаться» на Канделаки.

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Нападки блогера Василия Уткина на Тину Канделаки и «Зенит» выглядят не красиво, считает известный медиатехнолог и специалист по PR Сергей Наумов.

В интервью РИА LIVE24 он назвал умозаключения блогера сложными для восприятия, уличив Уткина в самопиаре.

«Нельзя видеть во всем негатив. Где Ваш искрометный юмор, Василий, за который мы в Вас так любили?», - задался вопросом эксперт.

Наумов сожалеет, что столько лет Уткин блистательно комментировал матчи, а зетам «скатился до постоянных оскорблений» коллег.

«Это выглядит некрасиво и не солидно… Пиариться надо с умом...», - написал медиатехнолог на своей странице в соцсети.
 
Он посоветовал Уткину найти занятие по душе и перестать «обижаться» на Канделаки.
 
«Вы гораздо больше нравились мне как футбольный эксперт, а не личный критик Канделаки. Хватит, коллега. Забудьте Вы уже про нее», - попросил Наумов.
 
Также он рекомендовал Уткину не нападать на «Зенит», пожелав блогеру побольше позитива и перестать критиковать всех подряд.
 
«Мне как болельщику «Зенита» наскучило читать эти эмоциональные выпады. Сплошной негатив. Надоело. Неинтересно», - резюмировал Наумов.

Хотелось бы оценивать мастерство Уткина как комментатора, а не как личного критика Канделаки, добавил эксперт.
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