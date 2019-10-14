5,5 тысяч курян заболели ОРВИ

Прививки от гриппа по последним данным сделали 22% курян

В Курской области заболели ОРВИ 5 595 человек, 79% из них - дети. Эпидемические пороги не превышены, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболевших гриппом не зарегистрировано. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ в нашем регионе обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.Прививки от гриппа по последним данным сделали 22% курян - это 234 тысячи человек. Первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» почти израсходована. Вторая партия ожидается к середине октября. В планах охватить прививками против гриппа 50% жителей региона.В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцина от гриппа является самой эффективной мерой профилактики, а самое главное тяжёлых осложнений, которые характерны для этого заболевания.