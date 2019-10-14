5,5 тысяч курян заболели ОРВИ
Прививки от гриппа по последним данным сделали 22% курян
Прививки от гриппа по последним данным сделали 22% курян - это 234 тысячи человек. Первая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» почти израсходована. Вторая партия ожидается к середине октября. В планах охватить прививками против гриппа 50% жителей региона.
В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцина от гриппа является самой эффективной мерой профилактики, а самое главное тяжёлых осложнений, которые характерны для этого заболевания.