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Коллективный договор «Россети Центр» признан лучшим в Курской области

В Курске в Доме профсоюзов состоялось награждение победителей конкурса «Лучший коллективный договор», организованного Федерацией профсоюзных организаций Курской области
Коллективный договор «Россети Центр» признан лучшим в Курской области

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В Курске в Доме профсоюзов состоялось награждение победителей конкурса «Лучший коллективный договор», организованного Федерацией профсоюзных организаций Курской области. Диплома победителя в номинации «Организации внебюджетной сферы с численностью работников свыше 1000 человек» удостоен Курский филиал «Россети Центр».

Коллективный договор компании охватывает все сферы взаимодействия работодателя и работника, регулирует вопросы социально-трудовых отношений, обеспечения дополнительных льгот и гарантий работникам предприятия. Значительная роль в документе отведена обеспечению мер социальной поддержки персонала. Филиал возмещает расходы на летний отдых детей сотрудников, санаторно-курортное лечение работников.

Особое внимание уделяется страхованию – сотрудники Курскэнерго являются участниками программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Каждый работник может получить бесплатно широкий спектр медицинских услуг, в том числе различные виды медицинского обследования, стационарного, амбулаторно-поликлинического и стоматологического обслуживания. Помимо этого, в рамках договора филиал оказывает помощь ветеранам отрасли, пенсионерам, молодым специалистам, работникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Весомый вклад в проводимую социальную политику филиала вносит профсоюзная организация, которая защищает права и интересы работников, создает для них хорошие условия труда и отдыха, уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни. При поддержке профсоюзной организации в Курскэнерго регулярно проводятся спортивные и творческие мероприятия для сотрудников и их детей.

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