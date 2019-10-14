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Депутат курского Горсобрания попался на пьяной езде

Проверка показала 0,23 мг/л
Депутат курского Горсобрания попался на пьяной езде

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Депутат Курского городского Собрания попался на пьяной езде. Полицейские его остановили в Винниковском сельсовете Курского района июльской ночью, когда он ехал на своём «Рендж Ровере». Проверка показала 0,23 мг/л (при норме 0,16). Это не сильное опьянение, но всё же административное наказание депутату  назначено - в средних пределах санкции соответствующей статьи КОАП. Они предполагают 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5 - 2 года. 11 октября Кировский райсуд Курска рассмотрел дело. 

Как пишет ИА "Секунда", речь идёт о генеральном директоре строительной компании "Капитал Инвест" Константине Серебренникове. Помимо строительной и депутатской деятельности он  занимается и общественной работой. В частности, является членом Общественного Совета при городском УМВД. Причём в ведомстве это отрицают.

Там также утверждают, что депутат никогда не входил в состав Совета, а они никогда не предоставляли эту информацию в КГС. Однако информация об общественной деятельности Константина Серебренникова была размещена на сайте Горсобрания. Вероятно, это указал сам депутат.

Сейчас там указано, что Константин Серебренников является членом Общественного Совета организации строителей Курска.
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