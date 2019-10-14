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Лента новостей / В регионе

В Курской таможне пройдут пожарные учения

В них будут участвовать сотрудники ведомства и огнеборцы
В Курской таможне пройдут пожарные учения

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В административном здании Курской таможни произошёл пожар. Такова легенда намеченных на завтра плановых учений по действиям должностных лиц таможни в чрезвычайных ситуациях.

В них будут участвовать сотрудники ведомства и огнеборцы.

В ходе учений предстоит оценить действия должностных лиц дежурной службы таможни по оценке обстановки, организации оповещения и эвакуации персонала и материальных ценностей из здания таможни. 

В ходе учений участники отработают практические вопросы взаимодействия дежурных служб таможни и регионального МЧС при возникновении чрезвычайной ситуации. Помогут в обучении персонала таможни также представители Курского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Мероприятие начнётся в 15 часов 15 октября в здании Курской таможни на улице Коммунистическая, 3а. 

Контактные телефоны: 55 65 19, 52 07 94.

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