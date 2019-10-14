В Курской области столкнулись две «Мазды». Четверо пострадавших

Авария произошла на автодороге «Фатеж-Дмитриев»

В Фатежском районе в столкновении двух легковушек пострадали четыре человека, причём двое из них - дети одного года и трёх лет.Авария произошла 12 октября около 6 часов вечера на 2 км автодороги «Фатеж-Дмитриев». Как сообщили в ГИБДД, автомобиль «Мазда 3», за рулём которого был 41-летний водитель, выезжал на главную дорогу и столкнулся с ехавшим по главной автодороге в направлении Дмитриева автомобилем «Мазда 323», которым управлял 31-летний автомобилист.В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажиры «Мазды 323» - 25-летняя женщина и две девочки. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в фатежскую райбольницу.