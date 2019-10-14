Одиноких курян на зиму переселят в социальные учреждения
На территории нашего региона таких курян проживает более 1 500
Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС, на территории нашего региона таких курян проживает более 1 500. Переселить планируют 72 человека, причём половина из них уже отправились к родственникам и в учреждения социального профиля.
По-прежнему важным вопросом, стоящим на контроле у спасателей, является обеспечение пожарной безопасности в зимний период одиноких пьющих курян.