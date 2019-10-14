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Одиноких курян на зиму переселят в социальные учреждения

На территории нашего региона таких курян проживает более 1 500

Одиноких курян на зиму переселят в социальные учреждения

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С наступлением холодов в Курской области началась активная работа по переселению граждан «группы риска». В неё входят не только инвалиды, но и одинокие пожилые граждане.

Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС, на территории нашего региона таких курян проживает более 1 500. Переселить планируют 72 человека, причём половина из них уже отправились к родственникам и в учреждения социального профиля.

По-прежнему важным вопросом, стоящим на контроле у спасателей, является обеспечение пожарной безопасности в зимний период одиноких пьющих курян.
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