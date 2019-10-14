  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске театр кукол дарит спектакли

Чтобы стать участником благотворительной акции «Спектакль в подарок», необходимо приобрести билет на спектакль и оставить его в кассе театра
В Курске театр кукол дарит спектакли

Читайте также

Курский государственный театр кукол в рамках благотворительного проекта «Раскроем детские сердца» проводит акцию «Спектакль в подарок», сообщает телеканал "ТАКТ".

Чтобы стать участником благотворительной акции «Спектакль в подарок», необходимо приобрести билет на спектакль и оставить его в кассе театра. На билете будет сделана специальная отметка. Спектакли театра кукол увидят дети-инвалиды, сироты, воспитанники социально-реабилитационных центров, а также малообеспеченные и многодетные семьи.

Вы можете купить билет на спектакли театра кукол и подарить его тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Бой Поветкина и Хантера предположительно пройдёт 7 декабря

Курскэнерго с начала года взыскало через суд 84 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

У Романа Старовойта появилось пять новых советников

В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку

"Каракатицы" на центральной улице Курска - это ещё не конечный результат

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске