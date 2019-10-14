ТАКТ".Курский государственный театр кукол в рамках благотворительного проекта «Раскроем детские сердца» проводит акцию «Спектакль в подарок», сообщает телеканал "
Чтобы стать участником благотворительной акции «Спектакль в подарок», необходимо приобрести билет на спектакль и оставить его в кассе театра. На билете будет сделана специальная отметка. Спектакли театра кукол увидят дети-инвалиды, сироты, воспитанники социально-реабилитационных центров, а также малообеспеченные и многодетные семьи.
Вы можете купить билет на спектакли театра кукол и подарить его тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
В Курске театр кукол дарит спектакли
Чтобы стать участником благотворительной акции «Спектакль в подарок», необходимо приобрести билет на спектакль и оставить его в кассе театра