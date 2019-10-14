Организаторы обещают красочное шоу. Правда, ещё не знают какое

Завтра в Курске будут закрывать сезон фонтанов. Мероприятие пройдёт в 8 вечера на Театральной площади. Организаторы обещают красочное шоу. Правда, ещё не знают какое. Но красочное. В пресс-службе администрации говорят, что будет весело, что организатор - городское управление культуры. Но там нам внятного ответа получить не удалось. Они тоже не знают, как будут развлекать гостей, хотя и организовывают это красочное шоу.Хотя… может это просто сюрприз? И подробности держатся в строжайшей тайне… В общем, всех приглашают посетить мероприятие. Оно, кстати, уже завтра в 8 вечера.