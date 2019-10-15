Организаторы хотят восстановить сад, который больше ста лет назад был обрамлением храма в селе Букреевка

В Курской области появился «Сад детства». Его заложили на минувших выходных в селе Букреевка Курского района. На территории у храма святителя Митрофана Воронежского дети и их родители посадили 350 саженцев яблонь. Организаторы хотят восстановить сад, который больше ста лет назад был обрамлением храма.Каждое дерево в «Саду детства» - именное, семьи будут ухаживать за своими яблонями. Также рядом с садом появилась аллея с берёзами, липами, дубами, грушами и абрикосами.- Это замечательная акция, которая объединила наши семьи. Количество участников превысило все ожидания. Хотелось бы, чтобы акция обязательно продолжилась: здесь на территории у храма ещё есть 3 га земли, на которых можно также высадить плодовые и хвойные деревья, - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.