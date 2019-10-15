В Курской области завершился капремонт моста через реку Харасея

Проезжая часть увеличилась с 9 до 10 метров

ФКУ Упрдор Москва - Харьков капитально отремонтировало мост через реку Харасея на 76-ом км автодороги А-142 Тросна - Калиновка в Дмитриевском районе Курской области.В ходе капремонта на искусственном сооружении построили новое мостовое полотно, заменили пролетное строение, усилили и расширили опоры, организовали водоотвод с проезжей части.Для обеспечения безопасности установили дорожные знаки, оцинкованное барьерное и парапетное ограждения.В результате капремонта, благодаря увеличению габаритов проезжей части с 9 до 10 метров, замене устаревших конструкций, искусственное сооружение будет отвечать всем современным требованиям безопасности и справится с существующими нагрузками.