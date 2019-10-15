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Более 500 юных курян стали кадетами

Большинство из них мечтает связать свою жизнь с МЧС и работой в силовых структурах
Более 500 юных курян стали кадетами

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Уже на протяжении 16 лет в Курском автотехническом колледже осенью проходят торжественные мероприятия – студенты становятся кадетами. В этом году снова первокурсники принесли клятву верности Отечеству и выбранному делу. Быть кадетом – это не только почётно, но и ответственно. 560 юных курян получили удостоверения из рук руководителей силовых ведомств, сообщает телеканал "ТАКТ".

Виталий Ручка, студент: «МЧС – это престиж, очень интересная и увлекательная работа».

Год от года количество студентов колледжа растёт. Всё больше молодых людей стремятся стать частью кадетской семьи. Большинство из них мечтает связать свою жизнь с МЧС и работой в силовых структурах.

Александр Сафронов, заместитель директора Курского автотехнического колледжа: «Очень большой процент, особенно последние два года, только в этом году у нас в различные силовые структуры поступило более 50 человек. Особенно большой приток сейчас идёт по контракту в вооружённые силы РФ».

Основной упор в учебной программе колледжа делается на профессиональные дисциплины.

Александр Сафронов: «Обучаются в основном гуманитарные предметы, общего профессионального цикла и специальные дисциплины. В зависимости от направления. Если МЧС, то мы больше уделяем внимания пожарной подготовке, аварийно-спасательной, медицинской».

Жительница Черемисиновского района Оксана давно решила вступить в ряды кадет МЧС. Поэтому заранее готовилась к поступлению.

Оксана Хлопотина, первокурсница: «У меня была мечта с 7 класса, я очень хотела попасть сюда. У меня отучилось здесь очень много знакомых, поэтому я постоянно спрашивала, как они учатся, чем занимаются. Мне всегда нравились профессии с более военным уклоном, где есть дисциплина».

Несмотря на трудности обучения, девушка ничуть не жалеет о принятом решении.

Оксана Хлопотина: «Я была готова к этому. Я знала, что здесь будет, как здесь готовят. Морально и физически я подготавливалась,

тренировалась. Ко всему этому была готова. Конечно, первые недели было тяжко. Нужно было освоиться, привыкнуть ко всему. Новые люди, новые знакомства».

После торжественной присяги для новобранцев подготовили показательные выступления – боевое развёртывание юных пожарных, ликвидация огня и спасение пострадавших в ДТП.
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