Более 500 юных курян стали кадетами

ТАКТ".Уже на протяжении 16 лет в Курском автотехническом колледже осенью проходят торжественные мероприятия – студенты становятся кадетами. В этом году снова первокурсники принесли клятву верности Отечеству и выбранному делу. Быть кадетом – это не только почётно, но и ответственно. 560 юных курян получили удостоверения из рук руководителей силовых ведомств, сообщает телеканал "
Виталий Ручка, студент: «МЧС – это престиж, очень интересная и увлекательная работа».
Год от года количество студентов колледжа растёт. Всё больше молодых людей стремятся стать частью кадетской семьи. Большинство из них мечтает связать свою жизнь с МЧС и работой в силовых структурах.
Александр Сафронов, заместитель директора Курского автотехнического колледжа: «Очень большой процент, особенно последние два года, только в этом году у нас в различные силовые структуры поступило более 50 человек. Особенно большой приток сейчас идёт по контракту в вооружённые силы РФ».
Основной упор в учебной программе колледжа делается на профессиональные дисциплины.
Александр Сафронов: «Обучаются в основном гуманитарные предметы, общего профессионального цикла и специальные дисциплины. В зависимости от направления. Если МЧС, то мы больше уделяем внимания пожарной подготовке, аварийно-спасательной, медицинской».
Жительница Черемисиновского района Оксана давно решила вступить в ряды кадет МЧС. Поэтому заранее готовилась к поступлению.
Оксана Хлопотина, первокурсница: «У меня была мечта с 7 класса, я очень хотела попасть сюда. У меня отучилось здесь очень много знакомых, поэтому я постоянно спрашивала, как они учатся, чем занимаются. Мне всегда нравились профессии с более военным уклоном, где есть дисциплина».
Несмотря на трудности обучения, девушка ничуть не жалеет о принятом решении.
Оксана Хлопотина: «Я была готова к этому. Я знала, что здесь будет, как здесь готовят. Морально и физически я подготавливалась,
тренировалась. Ко всему этому была готова. Конечно, первые недели было тяжко. Нужно было освоиться, привыкнуть ко всему. Новые люди, новые знакомства».
После торжественной присяги для новобранцев подготовили показательные выступления – боевое развёртывание юных пожарных, ликвидация огня и спасение пострадавших в ДТП.
Более 500 юных курян стали кадетами
Большинство из них мечтает связать свою жизнь с МЧС и работой в силовых структурах