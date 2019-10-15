Без горячей воды, но с отоплением. На Магистральном проезде Курска ремонтируют водопровод
Работы завершатся до конца октября
При перекладке сетей используются износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции небольших диаметров, что позволяет быстро состыковывать новый трубопровод и подключить его к системе теплоснабжения, объяснили в «Квадре». Применяемый энергетиками бесканальный способ прокладки сетей позволяет вести работы при температуре воздуха до -15°.
Теплоснабжение отключать не будут, оно будет осуществляться в обычном режиме, заверили энергетики. Но всё же курянам придётся потерпеть некоторые неудобства - чтобы подключить новые сети к системе, в отдельных жилых кварталах потребуются краткосрочные отключения горячей воды.