  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Без горячей воды, но с отоплением. На Магистральном проезде Курска ремонтируют водопровод

Работы завершатся до конца октября
Без горячей воды, но с отоплением. На Магистральном проезде Курска ремонтируют водопровод

Читайте также

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к реконструкции сетей горячего водоснабжения на Магистральном проезде. Там заменят 635 метров трубопровода. Как пояснили в компании, изношенность сетей выявили во время гидравлических испытаний. Работы завершатся до конца октября. Они обойдутся более чем в 6 миллионов рублей. 

При перекладке сетей используются износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции небольших диаметров, что позволяет быстро состыковывать новый трубопровод и подключить его к системе теплоснабжения, объяснили в «Квадре». Применяемый энергетиками бесканальный способ прокладки сетей позволяет вести работы при температуре воздуха до -15°. 

Теплоснабжение отключать не будут, оно будет осуществляться в обычном режиме, заверили энергетики. Но всё же курянам придётся потерпеть некоторые неудобства - чтобы подключить новые сети к системе, в отдельных жилых кварталах потребуются краткосрочные отключения горячей воды. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Бой Поветкина и Хантера предположительно пройдёт 7 декабря

Курскэнерго с начала года взыскало через суд 84 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

У Романа Старовойта появилось пять новых советников

В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку

"Каракатицы" на центральной улице Курска - это ещё не конечный результат

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске