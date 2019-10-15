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В "Квадре" рассказали курянам, как повлиять на погоду в доме

В Курске, похоже, повторяется прошлогодняя ситуация - начался отопительный сезон для жилых домов, и снова потеплело
В "Квадре" рассказали курянам, как повлиять на погоду в доме

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В Курске, похоже, повторяется прошлогодняя ситуация - начался отопительный сезон для жилых домов, и снова потеплело. Повлиять на погоду в доме куряне могут самостоятельно. Дабы предупредить очередные жалобы горожан, в курском филиале ПАО "Квадра" рассказали, как это сделать.

- Параметры теплоносителя в отопительный сезон должны соответствовать температурному графику. Он предполагает изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом не стоит забывать, что, помимо отопления, мы обеспечиваем город горячей водой. Поэтому с повышением температуры наружного воздуха мы снижаем параметры теплоносителя до 70 °С – минимально возможной температурной планки по СанПиНу, при которой в воде погибают вредные микроорганизмы, - объясняют в компании. 

Чаще всего причина некомфортной температуры в квартире кроется на локальном уровне. Неполадки внутренних инженерных сетей дома обязаны устранять управляющие компании. Если радиаторы в квартире оснащены терморегуляторами, температуру в помещении может отрегулировать собственник. 
Если таких регуляторов нет, можно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы отрегулировать температуру. "Управляйка" может отключить теплоснабжение мест общего пользования, и проверить регуляторы температуры и системы горячего водоснабжения, чтобы не допустить перегрева и перерасхода горячей воды. 

Также специалисты управляющей компании могут прикрыть входную задвижку на теплоузле или поставить шайбу небольшого диаметра на сопле теплоузла, чтобы уменьшить подачу теплоносителя в дом. 
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