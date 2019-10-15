"Каракатицы" на центральной улице Курска - это ещё не конечный результат

Сооружения - это модные цветочные дуги





В курской мэрии объяснили, что за архитектурные форму украшают улицу Ленина. На днях куряне разразились гневными комментариями в соцсетях по поводу странных украшений.Как сообщают местные СМИ, главный художник города говорит, что это ещё не конечный результат. В конце октября поставщик подвезёт все комплектующие и из них будут составлять архитектурные ансамбли. По словам Максима Цуканова, закупили 54 скамьи, 9 массивных цветочных комплексов, 29 мраморных вазонов и модные модульные цветочные дуги - именно их куряне называли каракатицами. Будут и бетонные диваны.Потратили порядка 5 миллионов рублей. И это ещё дёшево, уверяет художник.Почему новые лавочки без спинок, он тоже объяснил. Это многие куряне также раскритиковали. Просто улица Ленина - транзитная зона, где люди долго не задерживаются, говорит Максим Цуканов. А скамейки со спинкой больше подходят для парков, где люди отдыхают подолгу.Если курянам понравится конечный результат, то в администрации постараются найти ещё средства, чтобы продолжить преображение главной улицы города.