В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку

ДТП произошло возле дома №45 на улице Косухина

14 октября в Курске на улице Косухина под машину попала пожилая женщина. ДТП произошло около четырёх часов дня возле дома №45. 29-летняя автомобилистка на «Деу» ехала со стороны улицы Косухина в направлении улицы К. Воробьёва и допустила наезд 65-летнюю пенсионерку переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила ранение.Ещё один пешеход пострадал в Горшеченском районе. Там на 20 км автодороги «Горшечное-Старомеловое» 62-летний водитель ВАЗа-21150, по пути из села Сосновка в сторону посёлка Мелавский, задавил мужчину - своего ровесника, находившегося на краю проезжей части. Пенсионера с ранением доставили в местную больницу. Авария произошла примерно в половину шестого вечера.Водитель с места ДТП скрывался, но его вскоре нашли, отметили в ГИБДД.