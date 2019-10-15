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В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку

ДТП произошло возле дома №45 на улице Косухина
В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку

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14 октября в Курске на улице Косухина под машину попала пожилая женщина. ДТП произошло около четырёх часов дня возле дома №45. 29-летняя автомобилистка на «Деу» ехала со стороны улицы Косухина в направлении улицы К. Воробьёва и допустила наезд 65-летнюю пенсионерку переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила ранение.

Ещё один пешеход пострадал в Горшеченском районе. Там на 20 км автодороги «Горшечное-Старомеловое» 62-летний водитель ВАЗа-21150, по пути из села Сосновка в сторону посёлка Мелавский, задавил мужчину - своего ровесника, находившегося на краю проезжей части. Пенсионера с ранением доставили в местную больницу. Авария произошла примерно в половину шестого вечера. 

Водитель с места ДТП скрывался, но его вскоре нашли, отметили в ГИБДД.






ФОТО - АВТОКАДР_46
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