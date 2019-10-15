В Курске автоледи на переходе сбила пенсионерку
ДТП произошло возле дома №45 на улице Косухина
Ещё один пешеход пострадал в Горшеченском районе. Там на 20 км автодороги «Горшечное-Старомеловое» 62-летний водитель ВАЗа-21150, по пути из села Сосновка в сторону посёлка Мелавский, задавил мужчину - своего ровесника, находившегося на краю проезжей части. Пенсионера с ранением доставили в местную больницу. Авария произошла примерно в половину шестого вечера.
Водитель с места ДТП скрывался, но его вскоре нашли, отметили в ГИБДД.
ФОТО - АВТОКАДР_46