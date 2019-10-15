Все они будут трудиться на общественных началах

У Романа Старовойта появилось пять новых советников.Прямо сегодня губернатору в разных делах начнут помогать известный политтехнолог Константин Комков, генерал-полковник милиции, бывший руководитель регионального УМВД, бывший начальник Главного УВД Москвы Владимир Пронин, руководитель Мастерских проектов Артур Романенко, известнейший тренер, взрастивший целую плеяду фехтовальщиц-чемпионок Эльдар Мавлютов и наконец, руководитель Губернаторского камерного оркестра - Сергей Проскурин.Все они будут трудиться на общественных началах, то есть зарплату им платить не будут.