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Лента новостей / В регионе

У Романа Старовойта появилось пять новых советников

Все они будут трудиться на общественных началах
У Романа Старовойта появилось пять новых советников

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У Романа Старовойта появилось пять новых советников. 

Прямо сегодня губернатору в разных делах начнут помогать известный политтехнолог Константин Комков, генерал-полковник милиции, бывший руководитель регионального УМВД, бывший начальник Главного УВД Москвы  Владимир Пронин, руководитель Мастерских проектов Артур Романенко, известнейший тренер, взрастивший целую плеяду фехтовальщиц-чемпионок Эльдар Мавлютов и наконец, руководитель Губернаторского камерного оркестра - Сергей Проскурин. 

Все они будут трудиться на общественных началах, то есть зарплату им платить не будут.
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