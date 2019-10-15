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Курскэнерго с начала года взыскало через суд 84 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

Самой проблемной категорией должников являются предприятия сферы ЖКХ
Курскэнерго с начала года взыскало через суд 84 млн рублей просроченной дебиторской задолженности

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В филиале «Россети Центр Курскэнерго» продолжается планомерная работа по взысканию задолженности за услуги по передаче электрической энергии с использованием всех правовых механизмов.

Самой проблемной категорией должников являются предприятия сферы ЖКХ, их долг составляет 116 млн рублей. С начала года специалистами филиала подано в суды различных инстанций 145 исков по взысканию долгов с неплательщиков. На сегодняшний день удовлетворены 69 из них на сумму 84 млн рублей.

При взыскании задолженности в судебном порядке с неплательщиков взыскивают еще и пени за просрочку оплаты в соответствии с ст.3 ФЗ №307 от 03.11.2015г. Так, Курскэнерго выиграло судебные процессы по взысканию долга с дебиторов АО «Курскоблводоканал» и ООО «РЭК» (г. Железногорск). Помимо основного долга предприятий 66 млн рублей взысканию подлежит неустойка (пени) в размере 7 млн рублей.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством начисляются пени на просроченную задолженность за услуги по передачи электроэнергии: 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Погашение дебиторской задолженности - на сегодняшний день одна из главных задач Курскэнерго. Взыскиваемые средства за оказанные услуг по передаче электрической направляется на реализацию основных производственных программ филиала, повышение надежности энергоснабжения потребителей региона.

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