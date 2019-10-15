Курскэнерго с начала года взыскало через суд 84 млн рублей просроченной дебиторской задолженности
Самой проблемной категорией должников являются предприятия сферы ЖКХ
Самой проблемной категорией должников являются предприятия сферы ЖКХ, их долг составляет 116 млн рублей. С начала года специалистами филиала подано в суды различных инстанций 145 исков по взысканию долгов с неплательщиков. На сегодняшний день удовлетворены 69 из них на сумму 84 млн рублей.
При взыскании задолженности в судебном порядке с неплательщиков взыскивают еще и пени за просрочку оплаты в соответствии с ст.3 ФЗ №307 от 03.11.2015г. Так, Курскэнерго выиграло судебные процессы по взысканию долга с дебиторов АО «Курскоблводоканал» и ООО «РЭК» (г. Железногорск). Помимо основного долга предприятий 66 млн рублей взысканию подлежит неустойка (пени) в размере 7 млн рублей.
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством начисляются пени на просроченную задолженность за услуги по передачи электроэнергии: 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Погашение дебиторской задолженности - на сегодняшний день одна из главных задач Курскэнерго. Взыскиваемые средства за оказанные услуг по передаче электрической направляется на реализацию основных производственных программ филиала, повышение надежности энергоснабжения потребителей региона.