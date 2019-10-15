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Бой Поветкина и Хантера предположительно пройдёт 7 декабря

Контракт на поединок пока не подписан, однако принципиальная договорённость достигнута
Бой Поветкина и Хантера предположительно пройдёт 7 декабря

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Представители боксёров-тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и американца Майкла Хантера договорились о проведении боя. Он предположительно пройдёт 7 декабря в Саудовской Аравии. Контракт на поединок пока не подписан, однако принципиальная договорённость достигнута, сказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

 "Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - отметил промоутер.

На счету Хантера 18 побед, из них 15 - нокаутом, и одно поражение. Недавно он уверенно по очкам победил россиянина Сергея Кузьмина. 40-летний Поветкин, который старше Хантера на 9 лет, провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед, из них 24 - нокаутом, и потерпел два поражения. В последнем поединке, который прошёл в августе, россиянин по очкам победил Хьюи Фьюри.
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