Бой Поветкина и Хантера предположительно пройдёт 7 декабря
Контракт на поединок пока не подписан, однако принципиальная договорённость достигнута
"Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - отметил промоутер.
На счету Хантера 18 побед, из них 15 - нокаутом, и одно поражение. Недавно он уверенно по очкам победил россиянина Сергея Кузьмина. 40-летний Поветкин, который старше Хантера на 9 лет, провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед, из них 24 - нокаутом, и потерпел два поражения. В последнем поединке, который прошёл в августе, россиянин по очкам победил Хьюи Фьюри.