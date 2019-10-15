Лента новостей / В регионе / Происшествия Вчера, 17:11 Ещё одна курянка подала иск к Минобороны из-за ДТП с БТРами Женщина собирается отсудить у военных 130 с лишним тысяч рублей Читайте также Курянке удалось отсудить почти миллион у Минобороны за ДТП с БТРами Ещё один иск об аварии с БТРами передадут в московский суд Куряне, попавшие в ДТП с БТРами, требуют у Минобороны почти миллион рублей Дело аварии с БТРами ещё не закончено, ещё одна курянка подала иск к Минобороны. Это уже четвёртый иск. Её машина тоже пострадала. Женщина собирается отсудить у военных 130 с лишним тысяч рублей.Недавно владелица Фольксвагена, который бронемашина повредила сильнее всего, отсудила у министерства почти миллион. +0 -0