Ещё одна курянка подала иск к Минобороны из-за ДТП с БТРами

Женщина собирается отсудить у военных 130 с лишним тысяч рублей

Дело аварии с БТРами ещё не закончено, ещё одна курянка подала иск к Минобороны. Это уже четвёртый иск. Её машина тоже пострадала. Женщина собирается отсудить у военных 130 с лишним тысяч рублей.Недавно владелица Фольксвагена, который бронемашина повредила сильнее всего, отсудила у министерства почти миллион.