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В Курске обсудили развитие адаптивного спорта

В Курской области проживает более 80 тысяч инвалидов. Из них адаптивной физической культурой и спортом занимаются всего 14%
В Курске обсудили развитие адаптивного спорта

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В Курской области проживает более 80 тысяч инвалидов. Из них адаптивной физической культурой и спортом занимаются всего 14%. При этом в регионе функционирует порядка 200 учреждений, в которых могут заниматься куряне с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с представителями маломобильных групп населения.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Хочу сказать, что у нас более 84 тысяч в Курской области инвалидов. Это огромное число людей. Часть из них практически круглосуточно находятся дома, не имеют возможности куда-то выйти, принять участие в общественной жизни».

Как сообщает телеканал "ТАКТ", в первую очередь на встрече говорили о проблемах и развитии адаптивного спорта в регионе. По словам Старовойта, специалисты осматривали объекты городской инфраструктуры на предмет доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В приоритете - создание доступной среды на спортивных объектах.

Роман Старовойт: «Адаптивный спорт, создание специальной спортивной школы – это многоуровневая задача, в первую очередь, на мой взгляд. Об этом мы много сегодня говорили. Это социализация, вовлечение в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Также на встрече присутствовала и титулованная курская рапиристка Анна Гладилина. Совсем недавно её назначили на должность советника Губернатора области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Девушка уже вовсю включилась в работу. Для начала спортсменка хочет расширить возможности информирования маломобильных курян.

Анна Гладилина, советник губернатора Курской области: «На первых этапах нужна помощь и в плане социального обращения граждан, информации о том, как вести образ жизни, как можно себя реализовать в обществе, спорте. Да, как ни странно звучит в нашем современном мире, люди с ограниченными возможностями здоровья очень часто не знают, на какую конкретную социальную помощь они могут рассчитывать.

Участники мероприятия договорились проводить подобные встречи регулярно и своевременно решать возникающие проблемы.
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