В Курске оштрафовали организатора игр в квест-комнате
По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него
Квест-комната находится в нежилом помещении, которое бизнесмен арендует. По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него.
Однако там не было достаточного количества огнетушителей, нашлись и другие нарушения пожарной безопасности.
На основании материалов прокурорской проверки ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей.