По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него

В Курске оштрафовали организатора игр в квест-комнате за нарушения требований пожарной безопасности. В этих играх участвовали и дети. Поэтому прокуратура ЦАО Курска проверила, как индивидуальный предприниматель соблюдает законодательство о пожарной безопасности.Квест-комната находится в нежилом помещении, которое бизнесмен арендует. По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него.Однако там не было достаточного количества огнетушителей, нашлись и другие нарушения пожарной безопасности.На основании материалов прокурорской проверки ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей.