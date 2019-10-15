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В Курске оштрафовали организатора игр в квест-комнате

По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него
В Курске оштрафовали организатора игр в квест-комнате

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В Курске оштрафовали организатора игр в квест-комнате за нарушения требований пожарной безопасности. В этих играх участвовали и дети. Поэтому прокуратура ЦАО Курска проверила, как индивидуальный предприниматель соблюдает законодательство о пожарной безопасности.

Квест-комната находится в нежилом помещении, которое бизнесмен арендует. По условиям игры команду из нескольких человек запирали внутри помещения и за определённое время участники должны успеть выбраться из него.

Однако там не было достаточного количества огнетушителей, нашлись и другие нарушения пожарной безопасности.

На основании материалов прокурорской проверки ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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