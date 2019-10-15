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Курские земледельцы собрали более 3 млн тонн сахарной свёклы

Полностью завершена уборка в Суджанском районе
Курские земледельцы собрали более 3 млн тонн сахарной свёклы

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В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. Убрано 64% свекловичных плантаций, сообщает региональный комитет АПК. 

Как рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев, накопано более 3 млн тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность культуры – 484 центнера свеклокорней с гектара. Полностью завершена уборка в Суджанском районе. Близка к завершению работа в Беловском и Горшеченском районах, где убрано более 90% свекловичных плантаций. 

9 сахарных заводов области работают по графику. На сахзаводы поступило 1 млн 860 тыс. тонн сахарной свёклы, переработано более 1,5 млн тонн свекловичного сырья и выработано 234 тыс. тонн сахара. Это на 22 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. 

Также продолжается уборка кукурузы на зерно. Убрано более 73 тыс. га, или 51% от плана. Намолочено свыше 663 тыс. тонн кукурузного зерна при средней урожайности порядка 90 центнеров с гектара.
Почти завершена уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника.
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