Курские земледельцы собрали более 3 млн тонн сахарной свёклы

Полностью завершена уборка в Суджанском районе

В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. Убрано 64% свекловичных плантаций, сообщает региональный комитет АПК.Как рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев, накопано более 3 млн тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность культуры – 484 центнера свеклокорней с гектара. Полностью завершена уборка в Суджанском районе. Близка к завершению работа в Беловском и Горшеченском районах, где убрано более 90% свекловичных плантаций.9 сахарных заводов области работают по графику. На сахзаводы поступило 1 млн 860 тыс. тонн сахарной свёклы, переработано более 1,5 млн тонн свекловичного сырья и выработано 234 тыс. тонн сахара. Это на 22 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня.Также продолжается уборка кукурузы на зерно. Убрано более 73 тыс. га, или 51% от плана. Намолочено свыше 663 тыс. тонн кукурузного зерна при средней урожайности порядка 90 центнеров с гектара.Почти завершена уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника.