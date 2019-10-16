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Курская область избавилась от опасного карантинного объекта

Карантинная фитосанитарная зона действовала в Беловском районе 10 лет
Курская область избавилась от опасного карантинного объекта

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Курская область избавилась от опасного карантинного объекта - фомопсиса подсолнечника.
Региональное управление Россельхознадзора упразднило карантинную фитосанитарную зону и отменило карантинный фитосанитарный режим по фомопсису подсолнечника на площади 760 га в границах землепользования ООО «Возрождение», которое находится в Беловском районе.

Карантинная фитосанитарная зона действовала там 10 лет. Уже 6 лет подряд возбудителя заболевания в карантинной зоне нет, что подтверждается результатами обследований.
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