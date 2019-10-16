Курские полицейские встретились с представителями автомобильных сообществ
Стражи порядка напомнили, что рекордам скорости и риску место на гоночных трассах, а не городских улицах
Сегодня известно о сотнях направлений автоспорта и тюнинга. Но не все фанаты автомобильного мира ревностно соблюдают Правила дорожного движения. Основной темой встречи стала тема безопасности дорожного движения.
Драг рейсеры, дрифтеры и просто уличные гонщики собрались на площадке курского Картодрома, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Молодые люди живут своим увлечением и пытаются активно развивать свою субкультуру, но для этого нуждаются в помощи властей. На встрече у каждого появилась возможность не только представить своё направление, но и обозначить круг проблем, с которыми приходится сталкиваться.
Представители автомобильных сообществ сошлись во мнении, что в Курской области не хватает специализированных автомобильных площадок, где они могли бы реализоваться. Именно поэтому молодые люди выезжают на дороги общего пользования, показывая на них возможности своих машин.
Представители Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдения принципа равенства перед законом на дороге. Те, кто не соблюдает ПДД, подвергает опасности не только свою, но и жизни всех участников дорожного движения. Уже немало любителей быстрой езды привлечены к административной ответственности. Стражи порядка напомнили собравшимся о том, что рекордам скорости и риску место на гоночных трассах, а не городских улицах.
На мероприятии выступили серебряные призёры всероссийского конкурса по полицейскому многоборью инспекторы ДПС ГИБДД, напарники Николай Рощупкин и Евгений Локтионов. Полицейские показали фигурное вождение автомобиля. Госавтоинспекторы рассказали, что к такому уровню мастерства они пришли после многолетних тренировок и специальной подготовки. Автотрюки, впечатлившие гостей, они демонстрируют исключительно на спортивных соревнованиях, когда обеспечена полная безопасность.
Также во встрече приняли участие члены Курского Автомотоклуба. Каскадёры показали езду на двух колёсах, эффектные перестроения и развороты.
Представители сообществ не только продемонстрировали на встрече своих «железных коней», но и показали их возможности, устроив автомобильное дефиле и скоростные мини Драг-заезды.
С автолюбителями также пообщались заместитель главы города Владимир Гребенкин и председатель Федерации автоспорта Курской области Юрий Овчаров. Владимир Гребенкин пригласил представителей сообществ в мэрию для развёрнутого диалога. Он выразил уверенность, что в ближайшее время в городе удастся создать необходимые условия, в том числе и для такой категории спортсменов и любителей автоспорта.