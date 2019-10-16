Курские полицейские встретились с представителями автомобильных сообществ

Стражи порядка напомнили, что рекордам скорости и риску место на гоночных трассах, а не городских улицах

В Курске полицейские встретились с представителями автомобильных сообществ.Сегодня известно о сотнях направлений автоспорта и тюнинга. Но не все фанаты автомобильного мира ревностно соблюдают Правила дорожного движения. Основной темой встречи стала тема безопасности дорожного движения.Драг рейсеры, дрифтеры и просто уличные гонщики собрались на площадке курского Картодрома, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Молодые люди живут своим увлечением и пытаются активно развивать свою субкультуру, но для этого нуждаются в помощи властей. На встрече у каждого появилась возможность не только представить своё направление, но и обозначить круг проблем, с которыми приходится сталкиваться.Представители автомобильных сообществ сошлись во мнении, что в Курской области не хватает специализированных автомобильных площадок, где они могли бы реализоваться. Именно поэтому молодые люди выезжают на дороги общего пользования, показывая на них возможности своих машин.Представители Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдения принципа равенства перед законом на дороге. Те, кто не соблюдает ПДД, подвергает опасности не только свою, но и жизни всех участников дорожного движения. Уже немало любителей быстрой езды привлечены к административной ответственности. Стражи порядка напомнили собравшимся о том, что рекордам скорости и риску место на гоночных трассах, а не городских улицах.На мероприятии выступили серебряные призёры всероссийского конкурса по полицейскому многоборью инспекторы ДПС ГИБДД, напарники Николай Рощупкин и Евгений Локтионов. Полицейские показали фигурное вождение автомобиля. Госавтоинспекторы рассказали, что к такому уровню мастерства они пришли после многолетних тренировок и специальной подготовки. Автотрюки, впечатлившие гостей, они демонстрируют исключительно на спортивных соревнованиях, когда обеспечена полная безопасность.Также во встрече приняли участие члены Курского Автомотоклуба. Каскадёры показали езду на двух колёсах, эффектные перестроения и развороты.Представители сообществ не только продемонстрировали на встрече своих «железных коней», но и показали их возможности, устроив автомобильное дефиле и скоростные мини Драг-заезды.С автолюбителями также пообщались заместитель главы города Владимир Гребенкин и председатель Федерации автоспорта Курской области Юрий Овчаров. Владимир Гребенкин пригласил представителей сообществ в мэрию для развёрнутого диалога. Он выразил уверенность, что в ближайшее время в городе удастся создать необходимые условия, в том числе и для такой категории спортсменов и любителей автоспорта.