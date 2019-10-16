Курские власти взялись за припаркованные вдоль дорог большегрузы
Рейды прошли на проспекте Дружбы, Майском бульваре и проспекте Победы
Этот вопрос не раз поднимался мэром города Виктором Карамышевым, в том числе на совещаниях с руководством УГИБДД, рассказал директор департамента пассажирского транспорта Курска Олег Шестиперов.
В администрации меры уже приняли. Благодаря рейдам, которые прошли на проспекте Дружбы, Майском бульваре и проспекте Победы, вопрос решён – там больше нет припаркованных большегрузов, отрапортовали чиновники.