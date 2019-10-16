Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Площадки для иловых отложений перенесут
Запах исходит от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб» в районе Стрелецкой
Представители власти договорились с «Промснабом» о переносе иловых отложений на другие площадки, сообщил председатель комитета Константин Поляков.
Рассматриваются три площадки для размещения. Вопрос с каждой, по словам чиновника, детально прорабатывается. Главное условие — удалённость от жилой застройки.
Сейчас завоз на территорию предприятия вонючего ила не осуществляется.