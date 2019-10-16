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Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Площадки для иловых отложений перенесут

Запах исходит от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб» в районе Стрелецкой
Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Площадки для иловых отложений перенесут

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Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Последнее время куряне всё чаще жалуются на неприятный запах в городе. Запах исходит от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб» в районе Стрелецкой. В свзи с этим представители регионального комитета экологической безопасности и природопользования и управления Росприроднадзора встретились с руководством предприятия. 

Представители власти договорились с «Промснабом» о переносе иловых отложений на другие площадки, сообщил председатель комитета Константин Поляков. 

Рассматриваются три площадки для размещения. Вопрос с каждой, по словам чиновника, детально прорабатывается. Главное условие — удалённость от жилой застройки. 

Сейчас завоз на территорию предприятия вонючего ила не осуществляется. 
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