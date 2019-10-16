Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Площадки для иловых отложений перенесут

Запах исходит от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб» в районе Стрелецкой

Есть надежда, что в Курске перестанет вонять. Последнее время куряне всё чаще жалуются на неприятный запах в городе. Запах исходит от иловых отложений, складируемых на территории ООО «Промснаб» в районе Стрелецкой. В свзи с этим представители регионального комитета экологической безопасности и природопользования и управления Росприроднадзора встретились с руководством предприятия.Представители власти договорились с «Промснабом» о переносе иловых отложений на другие площадки, сообщил председатель комитета Константин Поляков.Рассматриваются три площадки для размещения. Вопрос с каждой, по словам чиновника, детально прорабатывается. Главное условие — удалённость от жилой застройки.Сейчас завоз на территорию предприятия вонючего ила не осуществляется.