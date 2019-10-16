В Курской области микроавтобус врезался в стоящий мотоблок. Водитель мотоблока умер в больнице

Авария произошла вечером на автодороге "Фатеж-Дмитриев" в Фатежском районе

Во вторник 15 октября около семи часов вечера на 11 км автодороги "Фатеж-Дмитриев" в Фатежском районе Курской области произошла авария, в которой погиб пенсионер.Как рассказали в ГИБДД, 48-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» ехал со стороны Дмитриева в направлении Фатежа и допустил наезд на стоящий мотоблок с прицепом. В это время в мотоблоке находился 72-летний мужчина. С ранением его доставили в фатежскую райбольницу, но спасти пенсионера не удалось - он скончался.