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В Крутом логу в рамках акции «Спорт против наркотиков» прошел большой тест-драйв мототехники

Организаторы надеются, что тест-драйв мототехники станет традиционным мероприятием в регионе
В Крутом логу в рамках акции «Спорт против наркотиков» прошел большой тест-драйв мототехники

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Идея организовать подобное мероприятие зародилась уже давно. Инициативу поддержали и стражи порядка. Так как активный и здоровый образ жизни – прекрасная альтернатива вредным привычкам.

В Крутом логу сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с командой Курск-мото на личном примере показали, наркотикам нет места в жизни увлеченных людей. Спорт, драйв, адреналин – главные составляющие здорового образа жизни. Оценить технические возможности мотоциклов и квадрациклов смогли немало любителей активного отдыха. Были здесь и воспитанники школы-интерната №3. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".

Сегрей Багаев, организатор: «В 2020 году мы решили  сделать годом семьи. Технику подобрали для детей. Для мам и пап. Так чтобы они могли семьей собираться, вместе куда-то ехать и получать удовольствие. Все направлено на то, чтобы мир был здоровее. В мире было интереснее жить».

Александр Коробков, начальник регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков: «Организовывая это мероприятие мы хотели не только привлечь внимание общественности к проблеме наркомании, но и показать, что такие акции, несомненно, важны и нужны нам».

Организаторы надеются, что тест-драйв мототехники станет традиционным мероприятием в регионе.

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