В Крутом логу в рамках акции «Спорт против наркотиков» прошел большой тест-драйв мототехники
Организаторы надеются, что тест-драйв мототехники станет традиционным мероприятием в регионе
В Крутом логу сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с командой Курск-мото на личном примере показали, наркотикам нет места в жизни увлеченных людей. Спорт, драйв, адреналин – главные составляющие здорового образа жизни. Оценить технические возможности мотоциклов и квадрациклов смогли немало любителей активного отдыха. Были здесь и воспитанники школы-интерната №3. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ".
Сегрей Багаев, организатор: «В 2020 году мы решили сделать годом семьи. Технику подобрали для детей. Для мам и пап. Так чтобы они могли семьей собираться, вместе куда-то ехать и получать удовольствие. Все направлено на то, чтобы мир был здоровее. В мире было интереснее жить».
Александр Коробков, начальник регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков: «Организовывая это мероприятие мы хотели не только привлечь внимание общественности к проблеме наркомании, но и показать, что такие акции, несомненно, важны и нужны нам».
Организаторы надеются, что тест-драйв мототехники станет традиционным мероприятием в регионе.