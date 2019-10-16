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До 10 вечера сегодня в центре Курска не будет отопления и горячей воды

Очередной ветхий участок ремонтируют специалисты ПАО «Квадра» сегодня в Курске
До 10 вечера сегодня в центре Курска не будет отопления и горячей воды

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Очередной порыв ремонтируют специалисты ПАО «Квадра» сегодня в Курске. На сей раз это ветхий участок тепломагистрали по улице Мирная. 

Как объяснили в компании, этот трубопровод очень изношен, а, поскольку от него зависит обеспечение теплом 36 домов и нескольких соцобъектов, теплоэнергетики там не просто проведут срочный ремонт, но и заменят старые трубы на новые, не дожидаясь следующего лета.

Из-за ремонта до конца дня - до 22 часов будут отключены отопление и горячая вода по следующим адресам: 

- ул. Мирная, 4; 
- ул. Ленина, 71; 
- пр-д Мирный, 5, 3, 7, 9, 11; 
- пр-д Московский, 5б, 5а, 4; 
- ул. Челюскинцев, 3, 5, 9, 18, 23, 25; 
- ул. Лысая гора, 1;
- ул. Блинова, 2/1, 2/2, 27, 27а, 23; 
- ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12. 

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