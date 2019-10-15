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«Час независимой музыки»
Сегодня, 14:56
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 15.10.2019
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Новая музыка
The S.L.P. ''Trance''
DAVID44 ''Burn''
The Hardkiss ''Хто, Як Не Ти''
M.I.L.K. feat. Benny Sings ''Prisoner''
Куртки Кобейна, Brazzaville и Brainstorm ''Dasha, Pls''
The Bad Dreamers ''Georgetown''
John Newman & Nina Nesbitt ''Without You''
Bishop Briggs ''Champion''
Братья Грим ''По Дороге Домой''
Siamese Youth ''Coco''
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В Курске состоялось торжественное закрытие сезона фонтанов
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