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Экс-губернатор объяснил, почему в Курской области в 2017 году повысили транспортный налог

Это было коллективное решение
Экс-губернатор объяснил, почему в Курской области в 2017 году повысили транспортный налог

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Сенатор Александр Михайлов интервью порталу Kurskcity объяснил, почему в Курской области, когда он был губернатором, повысили ставки транспортного налога. Это было коллективное решение. 

- Здесь в некоторой степени просматривается аналог с шумихой вокруг «Мираторга». Ну хорошо, - говорит Михайлов, - если сегодня уровень налога не устраивает, примете поправку в областной закон и понизьте его до того значения, который область считает приемлемым. Теперь это технический вопрос.

До 2017 года 5 лет транспортный налог в Курской области вообще не повышался, продолжил губернатор. А у соседей ставки менялись каждый год. Администрация, по его словам, тогда проанализировала ситуацию и выяснила, что в Орловской, Белгородской и Воронежской областях он был значительно выше, чем в Курской области. А Минфин настойчиво рекомендовал использовать внутренние резервы. Вот и повысили налог. 

Уже на следующей неделе, 24 октября депутаты рассмотрят законопроект о снижении ставок трансопртного налога, который внёс нынешний губернатор Роман Старовойт. 

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