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В Курске «Лады» сбили пенсионерку и велосипедиста

И пенсионерка и велосипедист получили травмы
В Курске «Лады» сбили пенсионерку и велосипедиста

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15 октября в Курске два автомобиля «Лада» поучаствовали в авариях - один сбил переходившую дорогу пенсионерку, другой - велосипедиста. 

Первое происшествие случилось утром, около половины одиннадцатого возле дома №12 «Б» на улице Комарова. Там «Лада Гранта», за рулём которой была 34-летняя женщина, двигаясь со стороны улицы Дейнеки в направлении улицы Заводская и допустила наезд на 72-летнюю женщину. Она, к слову, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, отметили в ГИБД. 

Позднее вечером, примерно в двадцать минут седьмого возле дома №133/3 по улице Павлуновского 35-летний водитель «Лада Веста» задавил 33-летнего велосипедиста. Автомобиль ехал по улице Мичурина со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Павлуновского и поворачивал налево, а любитель эко-транспорта двигался во встречном направлении. 

В результате этих ДТП и пенсионерка и велосипедист получили травмы. Сообщается, что бабушку доставили в 4-ю горбольницу.




ФОТО - АВТОКАДР_46

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