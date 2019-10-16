В Курске «Лады» сбили пенсионерку и велосипедиста

И пенсионерка и велосипедист получили травмы

15 октября в Курске два автомобиля «Лада» поучаствовали в авариях - один сбил переходившую дорогу пенсионерку, другой - велосипедиста.Первое происшествие случилось утром, около половины одиннадцатого возле дома №12 «Б» на улице Комарова. Там «Лада Гранта», за рулём которой была 34-летняя женщина, двигаясь со стороны улицы Дейнеки в направлении улицы Заводская и допустила наезд на 72-летнюю женщину. Она, к слову, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, отметили в ГИБД.Позднее вечером, примерно в двадцать минут седьмого возле дома №133/3 по улице Павлуновского 35-летний водитель «Лада Веста» задавил 33-летнего велосипедиста. Автомобиль ехал по улице Мичурина со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Павлуновского и поворачивал налево, а любитель эко-транспорта двигался во встречном направлении.В результате этих ДТП и пенсионерка и велосипедист получили травмы. Сообщается, что бабушку доставили в 4-ю горбольницу.