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В курский детский сад дали отопление только после вмешательства прокуратуры

Тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней

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В один из курских детских садов дали отопление только после вмешательства прокуратуры.

Там проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона из не завершили. В результате тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней.

Прокурор города внёс заведующей дошкольного учреждения представление, в котором потребовал устранить нарушения и наказать допустивших их лиц.

Сейчас теплоснабжение детского сада осуществляется бесперебойно.
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