В курский детский сад дали отопление только после вмешательства прокуратуры
Тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней
Там проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона из не завершили. В результате тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней.
Прокурор города внёс заведующей дошкольного учреждения представление, в котором потребовал устранить нарушения и наказать допустивших их лиц.
Сейчас теплоснабжение детского сада осуществляется бесперебойно.