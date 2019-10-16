В курский детский сад дали отопление только после вмешательства прокуратуры

Тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней

В один из курских детских садов дали отопление только после вмешательства прокуратуры.Там проводились работы по ремонту собственных тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона из не завершили. В результате тепло в детский сад поступило с опозданием на 19 дней.Прокурор города внёс заведующей дошкольного учреждения представление, в котором потребовал устранить нарушения и наказать допустивших их лиц.Сейчас теплоснабжение детского сада осуществляется бесперебойно.