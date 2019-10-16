Курские полицейские провели антинаркотический рейд по студенческим общежитиям

В них приняли участие сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также кинологи со служебными собаками

1 ноября в Курске стартует антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!». Его главная цель - противодействие распространению наркомании, пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Мероприятия проводятся ежегодно и охватываю все сферы жизни курян.Меж тем, полицейские начали подготовительную работу в городе уже сегодня. Первым делом стражи порядка проверили места массового скопления граждан.Особое внимание правоохранители уделяют профилактике наркомании в молодёжной среде. В Курске они провели антинаркотические рейды по студенческим общежитиям. В них приняли участие сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также кинологи со служебными собаками.В первую очередь силовики осмотрели территории общежитий техникумов и колледжей. Встречи с подростками организовали представители администрации учебных заведений. Студентам рассказали сколько взрослых, а также их сверстников ежемесячно привлекается к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков. Так называемые закладчики рискуют лишиться свободы на срок от 10 лет и более. С начала года расследовано уже 19 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, в которых фигурировали подростки.Во время рейда правонарушений не выявили. Полицейские напомнили подросткам о преимуществах здорового образа жизни и спорта. Каждому из ребят порекомендовали вовремя сделать правильный выбор, отказавшись от всего, что связано с наркотиками и развиваться, становясь достойными гражданами России.