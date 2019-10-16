На курских улицах установили более 8 тысяч новых светильников
Все работы планируют завершить ко Дню энергетика - 22 декабря
Всего, согласно контракту, планируется установить более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно в день меняют порядка 310, сейчас работы сосредоточены в частном секторе, со сложным рельефом и узкими проездами. Трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить ко Дню энергетика - 22 декабря.
Что касается улицы Ленина, то там к работам скоро приступят, сообщили в мэрии.
«Нас очень волновало, как будут меняться светильники на улице Ленина, поскольку здесь установлены опоры 70-х годов, а сами светильники имеют оригинальную форму. Заказчик услышал нашу просьбу и изготовил светильники, повторяющие очертание прежних. Сегодня светильники, изготовленные по спецзаказу, будут завезены, и мы начнём менять старые на новые», - подчеркнул глава города Виктор Карамышев.
Безусловно, не всё идёт так гладко, есть ряд проблем, но они решаются.
«Бывает так, что после установки новых фонарей на улицах, свет не горит. Происходит такое не из-за того, что плохие светильники, просто были проблемы с подачей электроэнергии. Сейчас достигнута договорённость с подрядчиком, чтобы не только шла замена светильников, но и проводилась ревизия всех линий освещённости», - отметил мэр.
Напомним, на официальном сайте городской администрации и сайте подрядчика запущена интерактивная карта замены светильников в Курске. С запланированным объёмом работ можно ознакомиться, выбрав вкладку «План». Чтобы посмотреть, где светильники уже заменены - нужно выбрать на карте вкладку «Факт». Карта обновляется дважды в неделю.