В Курске состоялось торжественное закрытие сезона фонтанов

ТАКТ".На Театральной площади развернулась целая шоу-программа. Выступление танцевальных коллективов, лазерное шоу, водное представление и кинопроекция не оставили курян равнодушными. В мероприятие принял участие и глава города Виктор Карамышев, сообщает телеканал "
Зима не за горами. А это значит, что все фонтаны нашего города скоро отключат. В последний день перед закрытием сезона куряне собрались на Театральной площади. Хрустальные брызги фонтана, радужные переливы воды, музыкальное и лазерное шоу – вызывали только восторг. Сердце города забилось по-новому.
- Это что-то фантастическое. Очень приятно, что в Курске открываются такие места, куда можно прийти с детьми, приятно провести время. Получить новые эмоции, впечатления. Не знаю, у меня много восторга, прям распирает и хочется плакать.
- Классный фонтан. Здорово очень. Красивый. Яркий. Мультимедийный. Что еще для нашего города нужно? Чтобы здесь молодежь собиралась. Здорово. Мне нравится. Со старым, конечно, отдельные эмоции многих курян связывали. Но не жалко. Совсем не жалко. Потому что – это современно. И старый фонтан давно уже не вписывался в архитектуру нашего города.
Несомненно, каждый курянин с нетерпением ждал, когда же на смену старому и унылому фонтану на Театральной площади придет новый и современный. И этот день настал. Теперь центр города украшает мультимедийный водный объект. И кажется, его возможности безграничны. Световое и музыкальное сопровождение, замысловатые и фигурные струи, лазерное шоу и даже водный кинопроектор.
Со Дня города Курска новый фонтан успел завоевать любовь курян. Но пришло время прощаться. Не только с ним. Но и со всеми водными объектами. Ненадолго. Всего лишь до весны. Однако глава города Виктор Карамышев рассказал, что на Новый год курян ждут очередные сюрпризы.
- Я хочу пожелать вам сохранить в душе этот праздник. И я уверен, что мы с вами встретимся на Новый год здесь. Именно в новогоднюю ночь мы планируем здесь прекрасный праздник. Чтобы город мог встретиться на центральной площади и отметить новогодние праздники, - Виктор Карамышев, глава города.
Впереди 1000-летие Курска. И новый фонтан – первый шаг навстречу переменам. Совсем скоро город преобразиться до неузнаваемости. Новые набережные и пешеходные зоны. Картинные галереи и музеи. Спортивные объекты и кукольный театр.
- Такой фонтан впервые появился в Курске. Это первая ласточка на пути преобразования. Преобразования города Курска, который идет к своему 1000-летию. Нам приятно, что президент России принял участие и подписал Указ о праздновании 1000-летия города Курска. Уникально, - поделился Виктор Карамышев.
Закрытие сезона фонтанов куряне отметили с размахом. Каждый смог получить заряд бодрости и позитива. И очень кстати. Ведь впереди не только рабочие будни, но и зима.
В Курске состоялось торжественное закрытие сезона фонтанов
Световое и музыкальное сопровождение, замысловатые и фигурные струи, лазерное шоу и даже водный кинопроектор