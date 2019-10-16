Только с помощью прокуратуры онкобольная курянка получила инвалидность

Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы, хотя ранее региональные эксперты таких оснований не нашли

Прокуратура Центрального административного округа Курска добилась установления инвалидности онкобольной женщине.В ведомство обратилась сама курянка. Ранее она перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Однако по результатам очередного освидетельствования, проведённого в этом году, региональные органы медико-социальной экспертизы и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы оснований для признания её инвалидом не нашли.В прокуратуре изучили медицинскую документацию и выяснили, что органы медико-социальной экспертизы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у заявительницы нарушений функций организма.Прокурор направил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.Требования прокурора полностью удовлетворены. Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы.Женщина после вступления решения суда в силу обратится в органы медико-социальной экспертизы за установлением группы инвалидности в соответствии с заключением экспертизы.