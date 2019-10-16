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Только с помощью прокуратуры онкобольная курянка получила инвалидность

Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы, хотя ранее региональные эксперты таких оснований не нашли
Только с помощью прокуратуры онкобольная курянка получила инвалидность

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Прокуратура Центрального административного округа Курска добилась установления инвалидности онкобольной женщине. 

В ведомство обратилась сама курянка. Ранее она перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Однако по результатам очередного освидетельствования, проведённого в этом году, региональные органы медико-социальной экспертизы и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы оснований для признания её инвалидом не нашли. 

В прокуратуре изучили медицинскую документацию и выяснили, что органы медико-социальной экспертизы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у заявительницы нарушений функций организма.

Прокурор направил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.

Требования прокурора полностью удовлетворены. Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы.

Женщина после вступления решения суда в силу обратится в органы медико-социальной экспертизы за установлением группы инвалидности в соответствии с заключением экспертизы.

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