Только с помощью прокуратуры онкобольная курянка получила инвалидность
Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы, хотя ранее региональные эксперты таких оснований не нашли
В ведомство обратилась сама курянка. Ранее она перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Однако по результатам очередного освидетельствования, проведённого в этом году, региональные органы медико-социальной экспертизы и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы оснований для признания её инвалидом не нашли.
В прокуратуре изучили медицинскую документацию и выяснили, что органы медико-социальной экспертизы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у заявительницы нарушений функций организма.
Прокурор направил исковое заявление в суд, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.
Требования прокурора полностью удовлетворены. Судебная медико-социальная экспертиза установила основания для признания курянки инвалидом 2 группы.
Женщина после вступления решения суда в силу обратится в органы медико-социальной экспертизы за установлением группы инвалидности в соответствии с заключением экспертизы.