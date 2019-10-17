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В ноябре весь общественный транспорт Курска перейдёт на безналичный способ оплаты проезда

Сейчас только два крупных частных перевозчика используют терминалы, муниципальный транспорт оборудован полностью
В ноябре весь общественный транспорт Курска перейдёт на безналичный способ оплаты проезда

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В Курске продолжается переход общественного транспорта на безналичный способ оплаты проезда - скоро пассажиры смогут расплатиться любой банковской картой с функцией бесконтактной оплаты в любом автобусе или маршрутке. Частный пассажирский транспорт полностью оборудуют специальными терминалами до 8 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, безналичная оплата проезда в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области запущена в июле, оператор - информационный центр «Регион-Курск». 

Терминалы, которые принимают к оплате бесконтактные платежные карты и устойчиво работают с эквайрингом ПАО «Сбербанк», оборудованы на всех 250 единицах муниципального транспорта и в маршрутных такси двух крупных частных перевозчиков, отметил директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Олег Шестипёров. 

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