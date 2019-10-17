В ноябре весь общественный транспорт Курска перейдёт на безналичный способ оплаты проезда
Сейчас только два крупных частных перевозчика используют терминалы, муниципальный транспорт оборудован полностью
Напомним, безналичная оплата проезда в рамках автоматизированной системы контроля оплаты проезда Курской области запущена в июле, оператор - информационный центр «Регион-Курск».
Терминалы, которые принимают к оплате бесконтактные платежные карты и устойчиво работают с эквайрингом ПАО «Сбербанк», оборудованы на всех 250 единицах муниципального транспорта и в маршрутных такси двух крупных частных перевозчиков, отметил директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Олег Шестипёров.