В Курске стартовали Всероссийские соревнования по русской лапте

ТАКТ".В последнее время по всей стране заметно возрождается интерес к национальным видам спорта и спортивным играм. Старинная русская забава – лапта – тоже довольно быстро восстанавливает былую популярность. Накануне на стадионе спортивно-оздоровительного центра Валентины Терешковой стартовали Всероссийские соревнования по русской лапте, сообщает телеканал "
С 16 по 19 октября на стадионе спортивно-оздоровительного центра Валентины Терешковой проходят Всероссийские соревнования по русской лапте. В Курске среди команд юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет такое мероприятие проводится третий раз.
Сергей Фокин, первый вице-президент Федерации русской лапты России: «Одновременно мы посвящаем эти соревнования памяти Геннадия Ивановича Бабанина. Начальник отдела спорта Курской области. Спорт комитет. Трагически погиб несколько лет назад. Который фактически возродил лапту в Курской области. Начал активно ее развивать. Мы начали сотрудничать, и возникла региональная федерация. И пошел процесс».
Русская лапта требует от игроков умения играть в команде, находчивости, внимательности, ловкости, хорошего дыхания, быстрого бега, меткости, твердости в руках и огромной уверенности в победе. Дарья со своей командой приехала на соревнования из города Белорецк. Сегодня они играли против кубанских девушек. Их встреча на поле проходит не в первый раз.
Дарья, команда Башкортостана: «Играю давно. Около четырех лет. Выбрала, потому что позвали посмотреть на этот вид спорта. Понравилось. Узнала суть игры. Встала первый раз на поле, и все получилось».
Точно бить по мячу и быстро бегать. Ловко уворачиваться от бросков соперника и не менее ловко ловить «свечу». Мгновенно передавать мяч партнеру по команде или осаливать соперника. Все это происходит в считанные секунды, за которые требуется принять единственно правильное решение. Тренеры по русской лапте не сдерживают своих эмоций.
137 тысяч спортсменов по всей стране занимаются лаптой. Создано 83 отделения детских юношеских спортивных школ. Существует больше 70 видов игры с битой и малым мячом. Сегодня 8 команд юношей и 7 команд девушек со всех уголков России встретились на поле, чтобы доказать: русская лапта – неумирающий вид спорта.
Станислав Афанасьев, команда Тульской области: «С первого класса, лет 7 уже. Конечно, нравится».
В ноябре спортсмены поборются за официальный кубок России по мини лапте. Соревнования пройдут в Республике Марий Эл. Заявлено уже около 20 команд.
В Курске стартовали Всероссийские соревнования по русской лапте
С 16 по 19 октября на стадионе спортивно-оздоровительного центра Валентины Терешковой проходят Всероссийские соревнования по русской лапте